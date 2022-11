Milliler'in CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup kuralarının çekimi, İtalya'nın Napoli şehrindeki Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirildi.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, kura çekimi sonunda C Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup etabında ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Yunanistan ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarını Almanya'nın Düsseldorf şehrinde oynayacak.



2023 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.



Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:



A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan



B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre



C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan



D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya



A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI RAKİPLERİ



A Milli Erkek Voleybol Takımı ise 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alacak. Milliler, grup etabında ev sahibi İsrail'in yanı sıra Romanya, Fransa, Portekiz ve Yunanistan ile mücadele edecek. Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını İsrail'in Tel Aviv şehrinde oynayacak.



2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek.



Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:



A Grubu: İtalya, İsviçre, Sırbistan, Almanya, Belçika, Estonya



B Grubu: Bulgaristan, Finlandiya, Slovenya, Ukrayna, Hırvatistan, İspanya



C Grubu: Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Hollanda, Çekya, Danimarka



D Grubu: İsrail, Romanya, Fransa, Türkiye, Portekiz, Yunanistan