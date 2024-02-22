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MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarına kısa bir süre kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in seribaşı olduğu kurada, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de yer almıştı. En dikkat çeken eşleşmelerden biri ise MKE Ankaragücü-Fenerbahçe olmuştu. Peki, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman?

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman?

MKE - çeyrek final maçı futbolseverlerin odağında yer alıyor. ZTK'nın son şampiyonu Fenerbahçe'nin bu maç sonucu bir üst tura çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı tarihi...

MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 27 Şubat Salı günü yapılacak.

ZTK ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

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