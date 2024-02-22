MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman?

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı futbolseverlerin odağında yer alıyor. ZTK'nın son şampiyonu Fenerbahçe'nin bu maç sonucu bir üst tura çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı tarihi...
MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 27 Şubat Salı günü yapılacak.
ZTK ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:
27 Şubat Salı:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)
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