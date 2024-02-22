MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman?

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı futbolseverlerin odağında yer alıyor. ZTK'nın son şampiyonu Fenerbahçe'nin bu maç sonucu bir üst tura çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı tarihi...



MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 27 Şubat Salı günü yapılacak.



ZTK ÇEYREK FİNAL PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:



27 Şubat Salı:



20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)



28 Şubat Çarşamba:



17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)



20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)



29 Şubat Perşembe:



20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

