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Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, son olarak 2019 yılında yer aldığı Dörtlü Final'e bir kez daha katılmak istiyor. Zeljko Obradovic'ten sonra Dörtlü Final'e uzak kalan sarı-lacivertliler, Monaco karşısında avantajı eline geçirmesine rağmen İstanbul'daki 4. maçı kaybedince işi zora soktu. Fenerbahçe Beko, Monaco'yu deplasmanda yenmesi durumunda, 5 yıl aranın ardından tekrar Dörtlü Final'de yer alacak. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük ve en prestijli organizasyonunda Dörtlü Final'e kalacak takımların isimleri belli oluyor. Fenerbahçe Beko'nun Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacağı karşılaşma öncesi araştırmalar hız kazandı. İşte, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Turkish Airlines EuroLeague Play-off turu beşinci maçında, AS Monaco ile Fenerbahçe Beko Erkek Takımı karşı karşıya gelecek.

Serinin 5. ve son maçı 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak müsabaka, S Sport ekranlarında yayınlanacak.

DÖRTLÜ FİNAL NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi'nde şampiyonu belirleyecek Dörtlü Final organizasyonu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.

Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

Real Madrid'in rakibi Olympiakos-Barcelona eşleşmesinin galibi olacak. Monaco-Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika maçlarının galipleri ise Dörtlü Final'in diğer eşleşmesini oluşturacak.

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