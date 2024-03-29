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Murray'den kariyer rekoru: Hawks son saniye basketiyle Celtics'i devirdi

NBA'de Atlanta Hawks, uzatmaya giden maçta Boston Celtics'i 123-122 yendi. Hawks forması giyen Dejounte Murray, 44 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

Murray'den kariyer rekoru: Hawks son saniye basketiyle Celtics'i devirdi

'de normal sezona iki maçla devam edildi.

Sahasında Doğu Konferansı lideri Celtics'i ağırlayan Hawks, normal süresi 112-112 berabere tamamlanan mücadeleyi Dejounte Murray'nin son saniye basketiyle kazanarak bu sezon 34. galibiyetini elde etti.

DEJOUNTE MURRAY'DEN KARİYER REKORU

Murray'nin 44 sayıyla kariyer rekoru kırdığı Hawks'ta, Bogdan Bogdanovic 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, De'Andre Hunter 21 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, Derrick White 22 sayı, 7 ribaunt, Kristaps Porzingis 20 sayı, 7 ribaunt, Jaylen Brown 18 sayıyla salondan ayrıldı.

Gecenin diğer mücadelesinde ise New Orleans Pelicans, sahasında Milwaukee Bucks'ı 107-100 mağlup etti.

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