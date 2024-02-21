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Napoli-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı Napoli-Barcelona maçı ile devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda kapsamında, Napoli-Barcelona maçı bu akşam yapılacak. Peki, Napoli-Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalyan ekibi Napoli ile İspanyol devi arasındaki maçına geri sayım başladı. Bu akşam yapılacak müsabaka öncesi, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Öte yandan "Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. İşte, Napoli-Barcelona maçı hakkında bilgiler...

NAPOLİ-BARCELONA SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli-Barcelona maçı 21 Şubat Çarşamba (bugün) TSİ 23.00'de başlayacak.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak olan maç, dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Napoli: Meret, Di'Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Traore, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen

Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Martinez, Cancelo, F. de Jong, Christensen, İlkay Gündoğan, Yamal, Pedri, Lewandowski

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