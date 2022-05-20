NBA Doğu Konferansı finalinde Celtics, Heat karşısında seriyi 1-1'e getirdi

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu ikinci sırada bitiren Celtics, lider Miami Heat'i ilk devredeki etkili oyunuyla mağlup etti.



Konuk ekip Celtics'te Jayson Tatum 27 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart 24 sayı, 9 ribaunt, 12 asist, Jaylen Brown 24 sayı, 8 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Celtics, bu galibiyetle serideki ev sahibi avantajını da eline geçirdi.



Heat'te Jimmy Butler 29 sayı, 6 ribaunt, Gabe Vincent ve Victor Oladipo 14'er sayı üretti. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 6 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle tamamladı.