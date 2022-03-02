NBA'de Lakers, Mavericks karşısında sonunu getiremedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 109-104 yendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 09:37

NBA'de Lakers, Mavericks karşısında sonunu getiremedi

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NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Mavericks, ikinci yarıda 15 sayılık farkı eriterek öne geçen rakibini mağlup etti ve bu sezon 37. galibiyetini aldı. Lakers ise üst üste üçüncü kez salondan yenilgiyle ayrıldı.

Luka Doncic'in 25 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performans sergilediği konuk takımda Jalen Brunson 22, Dorian Finney-Smith 16, Spencer Dinwiddie 14 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Ev sahibi ekipte ise LeBron James 26 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Carmelo Anthony 20, Malik Monk 17 sayı kaydetti.

ROCKETS, GALİBİYETİ UNUTTU

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Clippers'a 113-100 mağlup oldu ve üst üste 10. yenilgisini yaşadı.

Clippers'ta Ivica Zubac 22 sayı, 12 ribauntla "double double" yaparken, Marcus Morris 18, Reggie Jackson 17 sayıyla oynadı.

Jalen Green'in 20 sayıyla en skorer isim olduğu Rockets'ta ise Christian Wood 17 sayı, 8 ribaunt, 22 dakika süre alan Alperen Şengün de 13 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, 2 blok ve 2 top çalma performansı gösterdi.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Detroit Pistons: 116-113

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 109-108

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 107-98

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 100-113

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 129-114

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 104-109

ÖZET: KIZILYILDIZ 74-69 FENERBAHÇE BEKO

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