NTV.COM.TR’ye geri dön

NBA'de Onuralp Bitim rüzgarı: Kariyer rekorunu kırdı

NBA'de Dallas Mavericks, deplasmanda Chicago Bulls'u 127-92 mağlup etti. Milli basketbolcu Onuralp Bitim, Mavericks karşısında Bulls'un en skorer ismi oldu

NBA'de Onuralp Bitim rüzgarı: Kariyer rekorunu kırdı

'de Chicago Bulls, evinde Dalls Mavericks'e 127-92 mağlup oldu.

Bulls forması giyen ve maçta 25 dakika süre alan milli basketbolcu Onuralp Bitim, 17 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle NBA kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.

Mavericks'in all-star yıldızı Luka Doncic 27 sayı, 12 ribaunt, 14 asistle üst üste 7. "triple-double"ını yaptı. Dereck Lively 22 sayı, 7 ribaunt, Daniel Gafford 20 sayı, 7 ribaunt, Kyrie Irving 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Bulls'ta ise DeMar DeRozan 13 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Nikola Vucevic 13 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Coby White 12 sayıyla oynadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;