NBA'de Play-off ve Play-in eşleşmeleri belli oldu

NBA'de normal sezon, 15 maçla sona erdi.

Batı Konferansı'nda play-in oynama hakkı kazanan Golden State Warriors, sahasında Utah Jazz'ı 123-116 mağlup ederek sezonu 46 galibiyetle tamamladı. Stephen Curry'nin forma giymediği mücadelede Warriors adına Klay Thompson 25 ve Andrew Wiggins 19 sayı kaydetti.



Jazz'da mücadeleye ilk 5'te başlayıp yaklaşık 30 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 11 sayı, 18 ribauntla "double-double" yaptı. Sezonu 51. mağlubiyetle Batı Konferansı 12'ncisi olarak bitiren Jazz'da Keyonte George 21 ve Taylor Hendricks 16 sayı attı.



THUNDER, BATI'DA ZİRVEYİ ELDE ETTİ



Oklahoma City Thunder, sahasında Dallas Mavericks'i 135-86 yenerek 57. galibiyetini aldı ve Batı Konferansı'nı zirvede bitirdi.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 15 ve Aaron Wiggins 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Luka Doncic ve Kyrie Irving gibi yıldızlarına dinlenme imkanı tanıyan Batı Konferansı 5'incisi Mavericks'te (50 galibiyet, 32 mağlubiyet) Brandon Williams 22 ve Olivier-Maxence Prosper 15 sayı üretti.



SUNS DOĞRUDAN PLAY-OFF BİLETİ ALDI



Phoenix Suns, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 125-106'lık skorla geçti ve Batı'da 6. sırayı alarak doğrudan play-off bileti elde etti.



Sezonu 49 galibiyetle tamamlayan Suns'ta Bradley Beal 36 ve Devin Booker 23 sayıyla ön plana çıktı.



Batı üçüncüsü Timberwolves'ta (56 galibiyet, 26 mağlubiyet) Rudy Gobert 21 ve Mike Conley 17 sayı buldu.



NBA'de gecenin sonuçları şöyle;



Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 107-86



Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 113-88



New York Knicks-Chicago Bulls: 120-119 (Uzatmada)



Miami Heat-Toronto Raptors: 118-103



Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 157-115



Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 110-120



Boston Celtics-Washington Wizards: 132-122



San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 123-95



Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 121-82



Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 135-86



New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 108-124



Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 106-125



Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 111-126



Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 105-116



Golden State Warriors-Utah Jazz: 123-116

