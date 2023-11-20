Nijerya, tazminatını ödeyemediği milli takım teknik direktörünü görevden alamıyor

Nijerya Milli Takımı'nda teknik direktör krizi yaşanıyor. Ülkenin futbol federasyonu tazminatını ödeyememesi nedeniyle milli takım teknik direktörü Jose Peseiro'yu görevden alamıyor



NFF İcra Kurulu Üyesi Nse Essien, yaptığı açıklamada, milli takım teknik direktörü Jose Peseiro'dan memnun olmadıklarını belirtti.



NFF'nin tazminat ödeyecek parası olmaması nedeniyle teknik direktörü görevden alamayacaklarını kaydeden Essien, "Herkes teknik direktörün görevden alınması için çağrıda bulunuyor. Altı olası puandan sadece ikisine sahibiz. Üzüntü verici ve çok tehlikeli bir durumdayız." diye konuştu.



Nijerya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansı, Süper Kartallar'ın ilk iki eleme maçında Lesotho ve Zimbabve karşısında aldığı iki beraberliğin ardından ciddi şekilde tehlikeye girmiş durumda.



Portekizli teknik direktör Peseiro, alınan kötü sonuçların ardından eleştirilirken, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanamayan Nijerya, bir sonraki eleme maçında Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.

