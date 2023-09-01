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Nordsjaelland nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland hakkında bilgiler

Nordsjaelland, sosyal medyada Fenerbahçeli futbolseverlerin merak edip araştırdığı takımlar arasında yer almaya başladı. UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Nordsjaelland, Danimarka'nın güçlü ekipleri arasında yer alıyor. Peki, Nordsjaelland nerenin, hangi ülkenin takımı?

Nordsjaelland nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland hakkında bilgiler

Nordsjaelland ya da kısaca FCN 1991 yılında kurulmuş 'nın Farum şehri merkezli futbol kulübüdür.

1991 yılında şehrin iki takımı Farum IK ve Stavnsholt BK'nın birleşmesiyle Farum Boldklub adıyla kurulmuştur.

2011-12 sezonunda tarihindeki ilk Superliga şampiyonluğunu elde etmiştir.

2012-13 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiştir. Grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etmiştir.

Nordsjaelland, şuan Danimarka Süper Ligi'nde 15 puanla birinci sırada yer almaktadır.

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