Nordsjaelland nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland hakkında bilgiler

Nordsjaelland ya da kısaca FCN 1991 yılında kurulmuş Danimarka'nın Farum şehri merkezli futbol kulübüdür.
1991 yılında şehrin iki takımı Farum IK ve Stavnsholt BK'nın birleşmesiyle Farum Boldklub adıyla kurulmuştur.
2011-12 sezonunda tarihindeki ilk Superliga şampiyonluğunu elde etmiştir.
2012-13 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiştir. Grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etmiştir.
Nordsjaelland, şuan Danimarka Süper Ligi'nde 15 puanla birinci sırada yer almaktadır.
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