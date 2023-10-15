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Odegaard'dan Real Madrid itirafı: "Eğer ayrılmasaydım bu seviyeye ulaşamazdım"

Real Madrid'den Arsenal'e kiralanan ardından bonservisiyle birlikte Londra ekibine katılan Martin Odegaard, "Eğer Real Madrid'den ayrılmasaydım bugün bulunduğum seviyeye ulaşamazdım" dedi.

Odegaard'dan Real Madrid itirafı: "Eğer ayrılmasaydım bu seviyeye ulaşamazdım"

'de 11 kez forma giydikten sonra 'in yolunu tutan Martin Odegaard, İspanya'nın başkentinde geçirdiği süre boyunca çok şey öğrendiğini' açıkladı. 

"EĞER AYRILMASAYDIM BU SEVİYEYE ULAŞAMAZDIM"

Odegaard, "Madrid'de geçirdiğim dönem iyiydi. Belki bazıları aksini düşünse de bu olumlu bir aşamaydı. Çok şey öğrendim, çok olgunlaştım ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla antrenman yapma fırsatı buldum. 

Ama sonuçta ayrılmak benim için en doğru karardı, daha çok oynamak ve gelişmeye devam etmek istiyordum.

Madrid'de oynadım ve keyif aldım. Belki fırsat çok erken geldi ama Harika bir deneyimdi.

Verdiğim karardan ve gidişatından memnunum. Eğer Madrid'den ayrılmasaydım bugün bulunduğum seviyeye ulaşamazdım." diye konuştu.

24 yaşındaki yıldız Arsenal formasıyla 117 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 28 gol atıp 16 asistlik katkı sağladı. 

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