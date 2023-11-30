Okan Buruk: Bayern Münih maçını bu maçtan daha iyi oynadık

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci maçında Galatasaray sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.



Oyuna iyi başladıklarını belirten Okan Buruk, “Bugün kazanmak için çıktık. Muhteşem bir taraftar vardı. Oyuna iyi başladık. Gol yiyene kadar iyi taraftık. İki tane muhteşem gol attılar. Son vuruşlar önemliydi. 2-1 yaptık. Oyunun kontrolü genel olarak bizdeydi. Goller bulabileceğimizi düşündüm. 3-1 sonrası biraz düştük. Sonra 3-2’yi bulduk ve son bölümde gol yiyip maçı da kaybedebilirdik. Son bölüm Rus ruletine döndü. Kaybetmemek önemliydi. Günü Manchester United’ın üstünde bitirdik. Kopenhag oynamadı. Son maça kaldı. Her türlü son maça kalacaktı. Son maçı kazandığımız takdirde kendi kaderimizi belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.



"NDOMBELE’NİN ÇOK KÖTÜ OYNADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"



Kaan Ayhan’ı savunmanın ortasına çekerek oyun kurmada avantaj yakalamak istediklerini, bu nedenle ön tarafta Ndombele ile maça başladıklarını dile getiren Okan Buruk, “Tabii ki Victor stoperde, Kaan orta sahada düşündüğümüz konulardan biriydi. Kaan’ı neden tercih ettim. Kaan daha formda, daha hazır bir oyuncu. Victor’un maç sayısı biraz daha az. Geriden oyun kurmada Kaan bizim için çok önemli oluyor. Rakip topu ilk yarı bize verdi. Maç sonunda yüzde 58’lik bir topla oynama vardı. İlk yarı bu daha da fazlaydı. Ndombele'nin çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Maalesef takım gerideyken hangi oyuncu olursa olsun ses çıkıyor. O anda hangi oyuncu çıksa tepki olabilirdi. Ben de alkışlarımla çıkarttım. Ben oyuncularımdan memnunum” diye konuştu.



"ÜMİDİM GALATASARAY’I SON 16’DA GÖRMEK"



Son 16 turuna kalmak istediklerini ifade eden Buruk, “Ümidim Galatasaray’ı son 16’da görmek. Avrupa’da bizimle aynı anda 2 maç vardı. Muhteşem atmosferi, muhteşem oyunu gösterdik. Türk futbolunun nerede olduğunu göstermiş olduk. Victor’u dördüncü olarak değil ama maçın hikayesi olarak öyle düşündüm. Kaan’ın oyun kurmasının önemli olduğunu düşündüm. Kenar oyuncularıyla baskı yapıyorlardı. Victor’a güveniyorum. Yine onu oynatacağız. Bu maç özelinde bir karardı” şeklinde konuştu.



"SANCHEZ’İN OLMADIĞI BİR SENARYODA İYİ OYNADIK"



Oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyleyen Okan Buruk, “Oyundan çok memnunum. Bugün Sanchez bizim için kilit bir oyuncuydu. Onun olmadığı bir senaryoda iyi oynadık. Yüzde 58 topa sahip olma. Maçın genelinde oyuna hükmeden taraftık. Manchester United gibi önemli bir takıma karşı üstünlüğü kurabilmek önemliydi. Oyuncularımdan memnunum. Biz Türkiye Ligi’nde maçları oynuyoruz. Manchester, Premier Lig’de oynuyor. Türkiye’de top 45 dakika oyunda kalıyor. İngiltere’de ise 60 dakika. Türkiye’den çıkıp böyle takımlara karşı oynamak bizim için önemli” dedi.



"İKİ TANE BAYERN MÜNİH MAÇINI BU MAÇTAN DAHA İYİ OYNADIK"



Angelino’nun Avrupa maçlarında tercih edilmesiyle ilgili gelen bir soru üzerine Buruk şu ifadeleri kullandı:



“Türkiye Ligi’nde 3 tane Türk oynatmak zorundayız. Burada tercihlerimizi sol bekte kullanıyoruz. Son 2 maçı Kazımcan ile oynadık. İki tane Bayern Münih maçını bu maçtan daha iyi oynadık. Bu maç biraz daha Kopenhag maçına benzedi. 2 farktan geri geldik. İlk Manchester United maçını 3’üncü sıraya koyabilirim. Bu maç da 4’üncü, 5’inci sırada yer alabilir.”



"BU OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİNİ BAYERN MÜNİH’İN ATTIĞI GOLDE GÖREMEDİK"



Icardi’nin mücadelenin ilk yarısında attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesiyle ilgili de konuşan Okan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:



“Bu otomatik ofsayt sistemini Bayern Münih’in attığı golde göremedik. Orada çalıştı mı, çalışmadı mı? Hakem 2 kere oyunu başlatmadı. Televizyondan verilmedi. Orada soru işaretleri vardı. Bugün de ikisini de söyleyebilir. Telefondan baktım net bir şey yok. Bu tür görüntülerde golün verilmesi taraftarıyım. Ben anlamadım. İlerde bununla ilgili de bir düzenleme olacak. Olumlu ya da olumsuz yarım santimetre. Bayern maçında hakem ofsayt kaldırmasına rağmen gol verildi. Bu konuda biraz şanssızız aslında.”