Olivier Giroud MLS yolcusu

Lionel Messi, Luis Suarez gibi yıldızların ardından Olivier Giroud'nun da MLS'e gideceği iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fransız futbolcu Los Angeles FC ile Aralık 2025'e kadar geçerli bir sözleşmeyi imzalamak için sözlü anlaşmaya vardı.

Henüz resmi imzaların atılmadığı belirtilirken, transferin bitmek üzere olduğu kaydedildi.

Giroud bu sezon Milan formasıyla 36 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 14 gol atıp, 9 asistlik katkı sağladı.