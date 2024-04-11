Olympiakos - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK



Fenerbahçe, Olympiacos karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları dolayısıyla Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve tam olarak hazır olmayan Joshua King, Yunanistan’a getirilmedi. Kamp kadrosunda yer alan Cengiz Ünder ise bel bölgesinde yaşadığı ağrı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.



FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALMADI



Olympiacos ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya Yunan taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, karşılaşma için satılan biletleri günler öncesinden tüketti ve tribünleri doldurdu. Sarı-lacivertli ekipte ise deplasman yasağı olması sebebiyle taraftarlar tribünde yer alamadı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin