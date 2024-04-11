Olympiakos - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali ilk ayağında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, Zajc, Krunic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Jovetic, Fortounis, Masouras, El Kaabi
CANLI ANLATIM
1' Kritik maç Fenerbahçe'nin başlama vuruşuyla hareketlendi.
8' Olympiakos, Fortounis'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Olympiacos karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları dolayısıyla Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve tam olarak hazır olmayan Joshua King, Yunanistan’a getirilmedi. Kamp kadrosunda yer alan Cengiz Ünder ise bel bölgesinde yaşadığı ağrı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.
FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALMADI
Olympiacos ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya Yunan taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, karşılaşma için satılan biletleri günler öncesinden tüketti ve tribünleri doldurdu. Sarı-lacivertli ekipte ise deplasman yasağı olması sebebiyle taraftarlar tribünde yer alamadı
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