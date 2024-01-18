Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda ezeli rakibi Olympiakos'u saf dışı bıraktı

Uzatma bölümündeki iki devrede de gol sesi çıkmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.



Panathinaikos'ta Mladenovic, Olympiakos'ta ise Carvalho ve Camara penaltılarda golü bulamayan isimler oldu.



Penaltı atışları sonucunda rakibine 7-6 üstünlük kuran yeşil-beyazlı takım, ezeli rakibini kupanın dışında bırakırken çeyrek final biletini de aldı.