Pep Guardiola'dan Jurgen Klopp açıklaması: "En iyi rakibim oldu"

Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, dün kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir videoda sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Bu kararının ardından Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola bazı açıklamalarda bulundu.

"LİVERPOOL MAÇLARI ÖNCESİ DAHA RAHAT UYUYABİLECEĞİM"

Guardiola, "Klopp'u çok özleyeceğim ama artık Liverpool maçları öncesi daha rahat uyuyabileceğim. O, en iyi rakibim oldu. Premier League onun karizmasını ve tarzını özleyecek. Bir gün geri döneceğini biliyorum. Umarım gelecek sezon birlikte bir şeyler yeme ve içme fırsatımız olur." diye konuştu.

"ENERJİM TÜKENİYOR"

Alman teknik adam ayrılık kararını şu ifadelerle duyurmuştu;

"Bunu duyduğunuzda birçok insan için şaşırtıcı olacağını biliyorum ancak açıkçası açıklayabilirim ya da açıklamayaca çalışacağım. Bu kulüple ilgili her şeyi seviyorum. Şehri, taraftarları, takımı ve kadroyu seviyorum. Ama almam gereken kararın bu olduğunu biliyorum. Enerjim tükeniyor. Şu anda bir sorunum yok ancak bunu duyurmam gerektiğini uzun zamandır biliyordum. Şu anda kesinlikle iyiyim."

LİSTENİN BAŞINDA 2 İSİM VAR

Di Marzio'ya göre, Liverpool'un sezon sonunda Klopp'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso veya Roberto De Zerbi'yi getirmek istediği öne sürüldü.