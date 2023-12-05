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PFDK'dan Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.

PFDK'dan Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Hatayspor Teknik Direktörü 'e verilen cezayı açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol 'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

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