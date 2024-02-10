Profesyonel tüm liglerde şampiyonluk yaşayan İbrahim Öztürk, Talasgücü Belediyespor'da

Futbola 1999 yılında Kayseri'deki amatör takımlardan Kocasinan Yemliha Belediyespor'da (Belsinspor) başlayan deneyimli stoper, burada kısa süre oynadıktan sonra yine amatör küme ekiplerinden Polisgücü'ne transfer oldu.



Profesyonel kariyerine 2002'de Kayseri Erciyesspor'da başlayan İbrahim Öztürk, daha sonra Karamanspor, Kırıkkalespor, Altay, Bursaspor ve Sivasspor formalarını giydi.



İbrahim Öztürk, kariyeri boyunca 2003-2004 sezonunda Karamanspor ile TFF 3. Lig, 2017-2018 sezonunda Altay ile TFF 2. Lig, 2016-2017'de Sivasspor, 2020-2021'de Altay ile TFF 1. Lig ve 2009-2010'da Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.



Sezona Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da başlayan İbrahim Öztürk, ocak ayında TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden memleketinin takımı Talasgücü Belediyespor'a transfer oldu.



Kariyerinde bugüne kadar 569 resmi maça çıkan İbrahim Öztürk, TFF 3. Lig'in 19. haftasında yarın Gümüşhane Sportif Faaliyetler karşısında 570. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor.



"HER ŞAMPİYONLUĞUN DEĞERİ FARKLIYDI"



Öztürk, yaptığı açıklamada, futbola başladığı günden itibaren çok çalıştığını söyledi.



Futbol hayatı boyunca farklı duygular yaşadığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:



"Bütün liglerde şampiyonluk yaşamak benim için onur verici bir olay. Her şampiyonluğun değeri farklıydı. Gittiğim her takımda başarıya inandım, çalıştım, hep mutlu oldum. Çalışma ve istek olursa sonu başarı oluyor. Hiçbir şampiyonluk kolay elde edilmiyor. Bu süreçler benim için çok kolay geçti diyemem ama her şampiyonluğumda takımımızla inandık ve başardık. Şampiyonluk sonuçta tek kişiyle gelen bir başarı değil. Tüm camianın hatta kentin kenetlenmesiyle gelen bir başarı. Ben bunları yaşadım. Süreçler zor olsa da sonu şampiyonlukla bittiği için gurur verici bir olay."



İbrahim Öztürk, kariyerini ne zaman sonlandıracağıyla ilgili henüz bir karar vermediğini dile getirdi.

