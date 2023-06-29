Rams Global'in sahibi Ramazan Bülbül kimdir, ne iş yapar? Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru Rams Global oldu

RAMS Global, şirketleri RAMS Kazakistan ve RAMS Türkiye aracılığıyla başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere, sağlık ve mobilya sektöründe de çeşitli projelere imza atmaktadır. RAMS Türkiye’nin temelleri aslen Gaziantepli olan Ramazan Bülbül tarafından atılmıştır.



Amiral gemisi inşaat olmakla birlikte sağlık, turizm ve maden sektörlerinde de yer alan Rams Global’in kurucusu Ramazan Bülbül, küçük yaşlarda ticarete atıldı. Bir süre Gaziantep’te ve Sakarya’daki ticaretle uğraştıktan sonra yurtdışına açıldı ve 90’lı yıllardan bu yana Kazakistan’da faaliyetlerini yürüttü.



Oğulları Doğan Bülbül, Devran Bülbül ve Faruk Bülbül ile holdingi yöneten RAMS Global Yönetim Kurulu Başkanı, Kazakistan’da ilk inşaatı 1998 yılında yaptı ve son 10 yılda Almatı’da 2,5 milyon metrekareden oluşan 55 proje hayata geçirdi.

