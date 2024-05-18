Hakan Çalhanoğlu: Kendimi dışlanmış gibi hissediyorum

Serie A'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Takım'daki performansı nedeniyle aldığı eleştirilere yanıt verdi.

"KENDİMİ DIŞLANMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

TRT Spor'a konuşan milli futbolcu, "Burada bana herkes sahip çıkıyor, bir evlatları gibi görüyorlar. Kendi ülkeme geldiğim zaman dışlanmış gibi hissediyorum kendimi. Bazen okuduğum yorumlarda içim acıyor." diye konuştu.

2013'ten beri A Milli Takım'da oynayan 30 yaşındaki futbolcu, Ay Yıldızlı formayla çıktığı 84 maçta 18 gol attı, 15 asist yaptı.