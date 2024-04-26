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Real Madrid formasıyla ligde ilk kez 11'de oynadı: Arda Güler tarihe geçti

Arda Güler, Real Madrid kariyerinde ilk kez bir lig maçına 11'de başlama heyecanı yaşadı. 29. dakikada ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren milli futbolcu tarihe geçti.

Real Madrid formasıyla ligde ilk kez 11'de oynadı: Arda Güler tarihe geçti
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, Real Sociedad- maçına ilk 11'de başladı.

Arda’nın sahaya çıktığı karşılaşma saat 22.00'de başladı. Mücadele Exxen ve S Sport kanallarından yayınlandı.

15. dakikada sarı kart gören Arda Güler, 29. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Milli futbolcu 68. dakikada yerini Vinicius Junior'a bıraktı.

REAL MADRİD ŞAMPİYONLUĞA DAHA DA YAKLAŞTI

La Liga'da 33. haftanın açılış maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan etmeye yaklaşan Real Madrid puanını 84'e çıkardı.

Madrid ile en yakın rakibi ve 1 maç eksiği bulunan Barcelona arasında 14 puan fark var.

"MADRİD'İN EN İYİSİ ARDA"

İspanyol basını karşılaşmayla ilgili internet sayfalarında yaptığı yorumlarda, "Arda Güler, Real Madrid'i sırtlıyor", "Madrid'in en iyisi Arda", "Madrid'in gelecek vaat eden Türk'ü kendini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Real Madrid formasıyla ligde ilk kez 11'de oynadı: Arda Güler tarihe geçti - 1

TARİHE GEÇTİ

Arda Güler karşılaşmada attığı golle Real Madrid tarihine de geçti. Opta verilerine göre milli futbolcu, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk 11'de başladığı ilk karşılaşmada gol atan en genç 2. futbolcu oldu.

Sıralama şöyle:

Rodrygo - 18 yıl 294 gün
Arda Güler - 19 yıl 61 gün
Jude Bellingham – 20 yıl 44 gün

ARDA'DAN MAÇ SONU PAYLAŞIM

Real Madrid'e 3 puanı getiren golü atan Arda, maç sonunda "Zamanla her şeye ulaşılır" notuyla fotoğrafını paylaştı.

ANCELOTTI: ARDA SÜRE ALMAYA LAYIK

Real Sociedad maçından önce konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda hakkında  "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık." ifadelerini kullanmıştı. 

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