Real Madrid formasıyla ligde ilk kez 11'de oynadı: Arda Güler tarihe geçti

Arda Güler, Real Sociedad-Real Madrid maçına ilk 11'de başladı.

Arda’nın sahaya çıktığı karşılaşma saat 22.00'de başladı. Mücadele Exxen ve S Sport kanallarından yayınlandı.

15. dakikada sarı kart gören Arda Güler, 29. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Milli futbolcu 68. dakikada yerini Vinicius Junior'a bıraktı.

REAL MADRİD ŞAMPİYONLUĞA DAHA DA YAKLAŞTI



La Liga'da 33. haftanın açılış maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan etmeye yaklaşan Real Madrid puanını 84'e çıkardı.



Madrid ile en yakın rakibi ve 1 maç eksiği bulunan Barcelona arasında 14 puan fark var.

"MADRİD'İN EN İYİSİ ARDA"

İspanyol basını karşılaşmayla ilgili internet sayfalarında yaptığı yorumlarda, "Arda Güler, Real Madrid'i sırtlıyor", "Madrid'in en iyisi Arda", "Madrid'in gelecek vaat eden Türk'ü kendini gösterdi" ifadelerini kullandı.