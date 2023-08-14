Real Madrid, Kepa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

Real Madrid'de Thibaut Courtois'nın ön çapraz bağlarını koparmasının ardından uzun süre oynayamayacak kalecinin yerine oyuncu arayışları sürüyordu.



İspanyol ekip, Chelsea'nin kalecisi Kepa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK



Sezon sonunda satın alma opsiyonu olmadan Real Madrid'e kiralık olarak gelecek Kepa, Courtois dönene kadar Real Madrid'in kalesini koruyacak.



Yarın 15 Ağustos Salı günü TSİ 15.30'da yapılması planlanan imza töreninin ardından Kepa basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.



Öte yandan Real Madrid'in 27 yaşındaki İspanyol kaleciden önce Bono ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi



Chelsea'nin 163 resmi maçta kalesini koruyan Kepa, bu mücadelelerin 59'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Ayrıca İspanyol kaleci kalesinde 175 gol gördü.



2018 yılında Athletic'ten Chelsea'ye 80 milyon euro karşılığında transfer olan Kepa, dünya futbolunda bir kaleciye en çok ödenen bonservis bedeliyle en pahalı kaleci unvanını elinde bulunduruyor.