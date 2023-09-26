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Real Madrid-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile Las Palmas 2023-2024 La Liga sezonunun 7.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ülkemizdeki pek çok futbolsever de milli futbolcumuz Arda Güler'den dolayı bu maçı yakından takip edecek. Peki, Real Madrid-Las Palmas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 'nın 7. haftasında oynayacağı Las Palmas maçının ayrıntıları futbolseverlerce merak ediliyor. Maçın tarihinin yanı sıra saati ve yayıncı kanal bilgisi de araştırılıyor. İşte, Real Madrid-Las Palmas maçı tarihi...

La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak. Bu heyecan dolu maç 27 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

Saat 20.00'da başlayacak karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı takip edilebilecek.

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