Real Madrid-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid'in La Liga'nın 7. haftasında oynayacağı Las Palmas maçının ayrıntıları futbolseverlerce merak ediliyor. Maçın tarihinin yanı sıra saati ve yayıncı kanal bilgisi de araştırılıyor. İşte, Real Madrid-Las Palmas maçı tarihi...



İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak. Bu heyecan dolu maç 27 Eylül Çarşamba günü yapılacak.



Saat 20.00'da başlayacak karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı takip edilebilecek.

