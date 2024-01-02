Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'e çevrildi

La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid taraftarı önünde Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 18 haftada 14 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede yer alan Real Madrid, Mallorca'yı sahasında yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Türkiye A Milli Takımı'nda forma giyen genç yıldızımız Arda Güler'in ise bu maçta forma giymesi bekleniyor. Peki, Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Real Madrid, La Liga'nın 19. haftasında 3 Ocak 2024 Çarşamba günü Mallorca ile Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



Saat 21.15'te başlayacak olan müsabaka, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

ANCELOTTI'NİN ARDA GÜLER PLANI



Marca'ya göre, milli futbolcunun La Liga'nın 19. haftasında oynanacak olan Mallorca mücadelesinde ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkması bekleniyor.



Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyunun son bölümlerinde Arda'ya şans vermeyi planladığı aktarıldı.



Real Madrid, 18. hafta itibarıyla 45 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor. Sezonun flaş takımlarından Girona ise aynı puanla ikinci sırada onu takip ediyor.