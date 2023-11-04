Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de

ARDA GÜLER HANGİ POZİSYONDA OYNAYACAK?



İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.



Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk hazırlık kampında ardından 26 Eylül'de antrenmanda iki ayrı sakatlık geçiren Arda Güler, henüz kendini gösterme fırsatı bulamadı.



Arda'nın yarınki Rayo Vallecano maçının ikinci yarısında sonlara doğru oyuna girmesi ve Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa Madridli taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.