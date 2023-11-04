Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid taraftarı önünde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Ligde 28 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid, kendi evinde Rayo Vallecano'yu yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Öte yandan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in iyileştiğini ve Rayo Vallecano maçında kadroda olacağını belirtti. Peki, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
REAL MADRİD-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
La Liga 12. hafta mücadelesinde Real Madrid-Rayo Vallecano maçı 5 Kasım Pazar günü saat 23.00’de başlayacak.
Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER KADRODA OLACAK MI?
İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.
Ancelotti, bugün yapılan antrenmanın ardından Real Madrid Spor Şehri adlı tesislerde basın toplantısı düzenledi.
Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, yarınki maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.
ARDA GÜLER HANGİ POZİSYONDA OYNAYACAK?
İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk hazırlık kampında ardından 26 Eylül'de antrenmanda iki ayrı sakatlık geçiren Arda Güler, henüz kendini gösterme fırsatı bulamadı.
Arda'nın yarınki Rayo Vallecano maçının ikinci yarısında sonlara doğru oyuna girmesi ve Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa Madridli taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.
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