Real Madrid'de sakatlıklar bitmiyor: Eder Militao en az 7 ay yok!

Real Madrid'de sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Önce Arda Güler, akabinde Thibaut Courtois ve şimdi Eder Militao.

Brezilyalı stoper dün akşam La Liga'nın ilk hafta karşılaşmalarından Athletic Bilbao - Real Madrid maçının 50. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Mücadelenin ardından sakatlığı hakkında bilgi veren teknik direktör Carlo Ancelotti , “İyi görünmüyor ve önümüzdeki birkaç saat içinde değerlendireceğiz. Umarım ciddi bir şey değildir, ancak endişeliyiz ve hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz." demişti.

ÖN ÇAPRAZ BAĞDA KOPMA TESPİT EDİLDİ

Real Madrid bugün yaptığı açıklamada “Oyuncumuz Eder Militao'da yapılan tetkikler sonucunda sol dizinde ön çapraz bağda kopma tespit edildi. Oyuncu önümüzdeki günlerde ameliyat olacak” ifadeleri yer aldı.

Bazı kaynaklara göre Militao'nun en az 7 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

