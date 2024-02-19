NTV.COM.TR’ye geri dön

Real Madrid'den Kylian Mbappe'ye 5 yıllık sözleşme

Fransız ekibi PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, sezon sonu İspanya'ya gidiyor. Marca'nın haberine göre yıldız futbolcu Real Madrid ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Real Madrid'den Kylian Mbappe'ye 5 yıllık sözleşme

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu sezon sonunda PSG'den ayrılıyor.

İspanya'nın Marca gazetesinin haberine göre; Real Madrid, 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Kylian Mbappe ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

PİYASA DEĞERİ 180 MİLYON EURO

Mbappe, PSG'nin yüksek maaşlı yeni sözleşme teklifini geçtiğimiz aylarda reddetmişti.

25 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 180 milyon euro.

PSG formasıyla 291 maça çıkan Mbappe, 244 gol atarken, 105 de asist yaptı.

"Fenerbahçe maçına şampiyon çıkacağız" (19 Şubat 2024 spor manşetleri)

"Fenerbahçe maçına şampiyon çıkacağız" (19 Şubat 2024 spor manşetleri)

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;