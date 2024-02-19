Real Madrid'den Kylian Mbappe'ye 5 yıllık sözleşme

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe sezon sonunda PSG'den ayrılıyor.



İspanya'nın Marca gazetesinin haberine göre; Real Madrid, 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Kylian Mbappe ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

PİYASA DEĞERİ 180 MİLYON EURO



Mbappe, PSG'nin yüksek maaşlı yeni sözleşme teklifini geçtiğimiz aylarda reddetmişti.



25 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 180 milyon euro.

PSG formasıyla 291 maça çıkan Mbappe, 244 gol atarken, 105 de asist yaptı.