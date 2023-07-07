Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in imza töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid, Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid ve Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaşmaya vardığı ve Arda Güler'in 6 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Peki, Arda Güler'in imza töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ARDA GÜLER'İN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Milli futbolcu Arda Güler, bugün TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerde basına tanıtılacak.



İmza töreninin birçok kanaldan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

ARDA GÜLER HAZIRLIK KAMPINA KATILACAK



Diğer yandan Arda Güler'in, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı öğrenildi.



Real Madrid, 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşup, tüm futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten birkaç gün sonra kamp için ABD'ye gidecek.



Real Madrid, "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.