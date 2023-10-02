Rıdvan Dilmen'den sezon sonu için sıralama tahmini: Hangi takım kaçıncı bitirir?

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Dilmen, sarı-lacivertlilerin kadrosu için "Kendi oynadığım dönem dahil. Ben bu kadar iyi bir Fenerbahçe görmedim. Tarihin en iyi kadrolarından biri diyordum ama vazgeçtim, tarihin en iyi kadrosu." yorumunu yaptı.

İLK 5 SIRAYI TAHMİN ETTİ



Dilmen, Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak ilk 5 sırayı tahmin etti.



İlk 3 sırada Üç Büyükler'in olacağını öne süren Dilmen, 4. ve 5. sırada ise Adana Demirspor ve Trabzonspor'un olacağını iddia etti.



Dilmen, "Ligin şu anki ilk 5 sırasına bakın. Lig böyle bitecek. Ligin çok başı olmasına rağmen resim net. Bu ilk haftadan belliydi." diye konuştu.

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