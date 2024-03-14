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Ryan Kent 105 gün sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'de Ryan Kent, Union Saint-Gilloise mücadelesiyle 105 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Ryan Kent 105 gün sonra ilk 11'de

'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, Union Saint-Gilloise mücadelesiyle 105 gün sonra ilk 11'e döndü.

EN SON KASIM AYINDA 11'DEYDİ

Sarı-lacivertli forma altında son olarak 30 Kasım 2023'de Danimarka'da oynanan Nordsjaelland karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu, o tarihten sonra yine bir Avrupa mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.

1 GOL 2 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 lig ve 9 Avrupa karşılaşmasında oynayan Ryan Kent, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Ryan Kent 105 gün sonra ilk 11'de - 1
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