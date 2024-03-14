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UEFA Başkanı Ceferin Fenerbahçe-Union SG maçını tribünden takip etti

UEFA Başkanı Ceferin, Fenerbahçe - Union SG maçını tribünden takip etti.

UEFA Başkanı Ceferin Fenerbahçe-Union SG maçını tribünden takip etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında , sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor.

Bir dizi görüşmeler ve incelemeler için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Ortaköy'de düzenlenen programda bir araya geldi.

Başkan Koç ile Ceferin daha sonra stadyuma geçerek Fenerbahçe- Union SG mücadelesini izlemek için protokol tribününde ki yerlerini aldı.

UEFA Başkanı Ceferin Fenerbahçe-Union SG maçını tribünden takip etti - 1
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