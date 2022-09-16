Sahayı sedyeyle terk etmişti: Brezilyalı futbolcudan Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe’de Rennes maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Luan Peres’in yapılan ilk kontrollerinde sorun olmadığı bildirildi.



UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımı ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Luan Peres, mücadelede sakatlık yaşadı.

Rakip takımın ikinci golünde kaleye giden topu engellemek isteyen Peres, kale direğine çarptı. Sahayı sedyeyle terk etmek sorunda kalan Peres’in yerine oyuna Alioski dahil oldu.

Hastanede yapılan kontrolünde kırık olmadığı belirlenen Peres’in detaylı kontrollerinin İstanbul’da gerçekleştirileceği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi