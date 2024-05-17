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Sakaryaspor, Süper Lig vizesi için rakibini bekliyor

Trendyol 1. Lig'in son haftasında ezeli rakibi Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig için rakibini bekliyor.

Sakaryaspor, Süper Lig vizesi için rakibini bekliyor

Trendyol 1. Lig'in son haftasında, Marmara derbisinde 39. kez karşı karşıya geldiği Kocaelispor’u 2-0 yenen Sakaryaspor, direkt play-off finali oynamaya hak kazanmıştı.

Play-off’larda final müsabakasını bekleyen yeşil-siyahlılar, kazanması durumunda 17 yıl sonra 'e yükselmiş olacak. Bu çerçevede Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri’nde Coşkun Demirkaban yönetiminde final için hazırlıklarına başladı.

Play-off yarı finalinde de Çorumspor ve Bodrumspor, finalde Sakaryaspor'un rakibi olmak için mücadelesi verecek.

SAKARYASPOR, SÜPER LİG İÇİN RAKİBİNİ BEKLİYOR

Sakaryaspor, play-off finalindeki muhtemel rakiplerinden Bodrumspor'a, 1. Lig'in 5. haftasında 2-0 mağlup olurken, 22. haftada ise berabere kalmıştı.

Sakarya ekibi, bir başka muhtemel rakip Çorumspor'u ise ligin 6. haftasında 1-0, 23. haftada da 3-1 mağlup etti.

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