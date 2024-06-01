Galatasaray'da Muslera planı: Yeni görevi belli oldu

Fernando Muslera, 1 yıl daha kalesini korumaya devam edecek. "Yüzde yüzümde olduğum sürece devam edeceğim" diyen Uruguaylı kaleci için Galatasaray yönetiminin yeni bir planı olduğu ortaya çıktı.



KULÜPTE GÖREV ALMASI PLANLANIYOR



Fanatik'te yer alan habere göre, önümüzdeki ay 37 yaşına girecek olan Muslera'nın aktif futbolculuk hayatını noktaladıktan sonra yine kulüpte görev alması planlanıyor.



Galatasaray yönetiminin, Muslera'nın idari kadroda yer almasını hedeflediği belirtildi.