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Galatasaray'da Muslera planı: Yeni görevi belli oldu

Galatasaray'ın yıllardır kalesini koruyan başarılı file bekçisi Fernando Muslera, 1 yıl daha Galatasaray forması giyecek. Fernando Muslera'nın futbolu bırakmasının ardından ise kariyer sonuyla ilgili yönetimin yeni bir planı olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da Muslera planı: Yeni görevi belli oldu

, 1 yıl daha kalesini korumaya devam edecek. "Yüzde yüzümde olduğum sürece devam edeceğim" diyen Uruguaylı kaleci için yönetiminin yeni bir planı olduğu ortaya çıktı.

KULÜPTE GÖREV ALMASI PLANLANIYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, önümüzdeki ay 37 yaşına girecek olan Muslera'nın aktif futbolculuk hayatını noktaladıktan sonra yine kulüpte görev alması planlanıyor.

Galatasaray yönetiminin, Muslera'nın idari kadroda yer almasını hedeflediği belirtildi.

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