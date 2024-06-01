Yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024 Süper Lig transfer ve tescil dönemi)

2023-2024 yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. TFF tarafından yapılan açıklama sonrasında Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin tarihi belli oldu. Peki, yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?



TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.



İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.



2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.

