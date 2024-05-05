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Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan oldu

Teknik direktör Tuncay Şanlı ile Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından yollarını ayırdığını açıklayan Sakaryaspor, göreve Coşkun Demirbakan'ı getirdi.

Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan'ı getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Coşkun Demirbakan ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Coşkun Demirbakan." ifadeleri kullanıldı.

Yeşil-siyahlılar Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıklamıştı.

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