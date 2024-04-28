Şampiyon Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun dublesiyle kazandı

Serie A'da şampiyon Inter 34. haftada Guiseppe Meazza Stadyumu'nda Torino ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, 56. dakikada Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı ve Inter 1-0 öne geçti. Maçın 60. dakikasında kazanılan penaltıda da topun başına geçen Hakan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.



Karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı. 30 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte 2023-2024 sezonunda Serie A'daki gol sayısını 13'e, toplamda ise 15'e çıkardı.

Torino'da ayrıca 49. dakikada Adrien Tameze kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Inter puanını 89'a çıkarırken, Torino ise 46 puan ile 10. sırada kaldı.

Öte yandan Torinolu futbolcular, Interli futbolcuları sahaya çıkarken şampiyon olduklarından dolayı alkışladı.