SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Real Madrid'in karşı karşıya geldiği final maçı, 36 dakikalık gecikmeyle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Real Madrid karşı karşıya geliyor.Normal şartlarda TSİ 22.00'de başlaması gereken final mücadelesinin, ilk olarak 22.15, ardından 22.30 ve daha sonra da 22.36'da başlayacağı duyuruldu. Finalin başlama vuruşu 36 dakikalık bir gecikmeyle başladı.UEFA'dan yapılan açıklamada, Stade de France Stadyumu dışında yaşanan yoğunluk sebebiyle taraftarların içeriye giremediği ve stadyum çevresindeki yoğun trafik nedeniyle bazı taraftarların maça gelemediği belirtildi.LİVERPOOL-REAL MADRİD MAÇINDA İLK 11'LERLiverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Diaz, Mane.Yedekler: Kelleher; Tsimikas, Matip, Gomez; Oxlade-Chamberlain, Milner, Keita, Jones, Elliott; Jota, Minamino, Firmino.Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Valverde, Vinicius Junior, Benzema.Yedekler: Lunin; Marcelo, Nacho; Ceballos, Camavinga, Isco; Lucas, Hazard, Asensio, Bale; Rodrygo, Mariano.