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Şampiyonlar Ligi | Galatasaray, Manchester United karşısında: Muhtemel 11

Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi A grubunda 5. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Rams Park'ta İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray, Manchester United karşısında: Muhtemel 11

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'da hedef İngiltere'deki tarifeyi Türkiye'de de uygulamak.

Okan Buruk öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Old Trafford'ta 3-2 mağlup ettiği 'ı ağırlayacak.

Oynadığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 kez yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 4 puanla Kopenhag'ın arkasında averajla 3. sırada.

Galatasaray, İngiliz devini mağlup etmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyebilir. Şampiyonlar Ligi'nde üst tur için ise son hafta maçları belirleyici olacak.

EKSİKLER

Galatasaray'da Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı'nın ise oynaması bekleniyor.

Manchester United ise grupta 3 puanla son sırada yer alıyor.

Ten Haag'ın takımında 7 eksik var.

Kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro forma giyemeyecek.

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak kritik maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Şampiyonlar Ligi | Galatasaray, Manchester United karşısında: Muhtemel 11 - 1

MUHTEMEL 11

Galatasaray:

Muslera

Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino

Torreira-Kaan

Zaha-Mertens-Kerem

Icardi

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