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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı: İşte gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı, bu gece oynanan maçların ardından tamamlandı. Bayern Münih, evinde Arsenal'i geçerek yarı finale kaldı. Real Madrid ise Manchester City deplasmanında yarı final biletini penaltılarda kaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı: İşte gecenin sonuçları

UEFA 'nde çeyrek final etabı tamamlandı.

Bayern Münih, evinde 2-2'nin rövanşında 'i 63. dakikada Kimmich'in attığı golle devirdi ve adını yarı finale yazdırdı.

de deplasmanda 3-3'ün rövanşında ile 12. dakikada Rodrygo ve 76. dakikada De Bruyne'nin attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı.

90 dakikanın ardından 120 dakikanın sonunda da eşitlik bozulmadı ve son yarı finalisti penaltılar belirledi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı: İşte gecenin sonuçları - 1

Real Madrid penaltılarda Manchester City'e 4-3 üstünlük sağladı ve yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Borussia Dortmund-PSG, Bayern Münih-Real Madrid karşılaşmaları oynanacak.

Yarı final mücadeleleri 30 Nisan'da başlayacak.

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