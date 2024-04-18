Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı: İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı.
Bayern Münih, evinde 2-2'nin rövanşında Arsenal'i 63. dakikada Kimmich'in attığı golle devirdi ve adını yarı finale yazdırdı.
Real Madrid de deplasmanda 3-3'ün rövanşında Manchester City ile 12. dakikada Rodrygo ve 76. dakikada De Bruyne'nin attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı.
90 dakikanın ardından 120 dakikanın sonunda da eşitlik bozulmadı ve son yarı finalisti penaltılar belirledi.
Real Madrid penaltılarda Manchester City'e 4-3 üstünlük sağladı ve yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Borussia Dortmund-PSG, Bayern Münih-Real Madrid karşılaşmaları oynanacak.
Yarı final mücadeleleri 30 Nisan'da başlayacak.