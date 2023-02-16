Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler unutulmadı: Yanınızdayız

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund - Chelsea ve Club Brugge - Benfica karşı karşıya geldi.



Mücadele öncesi takımlar Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.



B. Dortmund-Chelsea maçında ayrıca takımlar "Yanınızdayız" pankartıyla sahaya çıktı.



DORTMUND VE BENFICA AVANTAJ YAKALADI



Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund, Chelsea'yi Karim Adeyemi'nin golüyle mağlup etti. Benfica ise Club Brugge'ü deplasmanda Joao Mario ve David Neres'in golleriyle 2-0 yendi.



Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund-Chelsea, Club Brugge-Benfica maçları oynandı.



Borussia Dortmund, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçta Premier Lig ekibi Chelsea'yi ikinci yarıda bulduğu golle mağlup etti. Dortmund'a galibiyeti getiren gol 63. dakikada Karim Adeyemi'den geldi.



Şampiyonlar Ligi grup etabında son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde den Chelsea, bu sonucun ardından 5 maç sonra kaybetti. Grup etabındaki son 4 maçını kazanan Dortmund ise Chelsea galibiyetiyle yenilmezlik serisini sürdürdü.



Eşleşmenin rövanş karşılaşması 7 Mart'ta Londra'da oynanacak.



BENFİCA DEPLASMANDA 2 GOLLE KAZANDI



Gecenin diğer maçında ise Benfica, Club Brugge'ü 2 golle yendi. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Joao Mario ve 88. dakikada David Neres kaydetti.



Grup etabını yenilgisiz tamamlayan Benfica, Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Eşleşmenin rövanş karşılaşması 7 Mart'ta Portekiz'de oynanacak.