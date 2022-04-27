Samsun’da Trabzonspor bayraklarına zarar verenlere ceza

Samsun’da şehrin belli noktalarına asılan Trabzonspor bayraklarına zarar veren kişiler yakalanarak haklarında idari işlem başlatıldı.

Haberler - DHA 27.04.2022 - 16:02

Samsun’da Trabzonspor bayraklarına zarar verenlere ceza

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendi

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendi

Trabzonspor geride kalan 34 haftanın 28'inde liderlik koltuğunda oturdu

Trabzonspor geride kalan 34 haftanın 28'inde liderlik koltuğunda oturdu

'da, bayraklarına zarar verenler yakalandı, saldırganların hakkında idari işlem başlatıldı

’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, kalan maçlarda 1 puan daha alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Tüm Türkiye’de olduğu Samsun’da da Trabzonspor taraftarları tuttukları takımın bayrağını şehrin belli bölgelerine astı. Emniyet, Samsun'da 4 kişinin Trabzonspor bayrağına zarar verdiği gerekçesiyle yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Samsun Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olay hakkında şu ifadelere yer verdi:

“İlimizde bir takıma ait bayraklardan bazılarına zarar veren şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanılmış olup, halkımızın herhangi bir provokatif eylem ve paylaşımlara karşı sağduyulu bulunmalarını rica ederiz.”

Trabzonspor bayrağına zarar verdiği tespit edilen 4 kişinin spor müsabakalarından men edildiği öğrenildi.

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞA HAZIR

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...