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Samsunspor, Emre Kılınç’a talip

Samsunspor, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Kılınç’ı transfer etmek istiyor. Ankaragücü’nün de talip olduğu Emre için görüşmeler sürüyor.

Samsunspor, Emre Kılınç’a talip

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden , geçen sezon ’nde kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Emre Kılınç’ı transfer etmek istiyor. ile bir yıl sözleşmesi bulunan Emre için görüşmeler sürüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un 2023-2024 sezonu için kadroda düşünmediği Emre’ye Samsunspor ile birlikte talip olan diğer kulüp ise Ankaragücü.

İKİ AŞAMALI TRANSFER PLANI YAPILIYOR

Kırmızı-beyazlılar, yerli rotasyonunu güçlendirmek için transfer etmek istediği Emre için iki aşamalı plan yapıyor. Öncelikli hedef bonservisini alabilmek. Eğer bonservisi alınamazsa kiralık olarak kadroya dahil edilmeye çalışılacak.

ANKARAGÜCÜ'NDE 32 MAÇTA GÖREV  YAPTI

Okan Buruk’un göreve gelmesinin ardından İstanbul ekibinde oynama şansı bulamayan Emre, geride kalan sezonun başında Ankaragücü’ne transfer oldu. Emre, Ankara ekibiyle çıktığı 32 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.</p>

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