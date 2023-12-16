Sarunas Jasikevicius kimdir? Fenerbahçe antrenörü Sarunas Jasikevicius kaç yaşında ve nereli?

Sarunas Jasikevicius, 5 Mart 1976 yılında doğdu. Litvanya basketbol antrenörü, eski profesyonel basketbolcudur. Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekibi Fenerbahçe'nin baş antrenörüdür.



Genellikle Litvanya'nın ve Avrupa'nın gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Jasikevičius, iki kez EuroLeague Sezonun En İyi Beşi'ne seçildi.



2005 yılında EuroLeague Dörtlü Final MVP'si oldu ve dört kez triple crown kazandı. EuroLeague tarihinde turnuvayı üç kulüple kazanan tek oyuncudur.



Litvanya erkek millî takımının eski bir temsilcisi olarak 2003 EuroBasket'te altın madalya kazandı ve bu süreçte EuroBasket Turnuvanın En İyi Beşi'ne seçildi ve MVP ödülünü kazandı. Ayrıca 2000 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya ve 2007 EuroBasket'te bronz madalya kazandı.



9 Şubat 2015'te Jasikevičius, çarpıcı oyun kariyerinin bir ödülü olarak EuroLeague Basketbol Efsanesi seçildi. Ardından 12 Şubat'ta bir törenle onurlandırıldı.