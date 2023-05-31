Sevilla-Roma kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi finali)

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla bu akşam Roma ile kozlarını paylaşacak. Bugüne dek 6 kez kupayı evine götüren Sevilla, Roma'yı yenerek 7. şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Peki, Sevilla-Roma kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
SEVİLLA-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Sevilla bu akşam Roma ile Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek.
Sevilla-Roma maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve TV8'den şifresiz olarak yayınlanacak.
7. ŞAMPİYONLUĞU İÇİN MÜCADELE EDECEK
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da bu akşam oynanacak 2023 finali ise İspanya kulübü Sevilla ile İtalya'nın Roma takımını karşı karşıya getirecek.
Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek. Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefleyecek.
AVRUPA LİGİ'NİN KRALI SEVİLLA
Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip oldu.
Kupayı toplamda 6 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.