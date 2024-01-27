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Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 'in 23. hafta maçında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivasspor ile Beşiktaş yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

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