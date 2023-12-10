Sivasspor kafilesi Konya’ya gitti

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün sabah kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Konya'ya gitti.
Konyaspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.
Karşılaşma öncesinde Sivasspor 15 puanla 13. sırada yer alırken, Konyaspor ise 14 puanla 15. sırada bulunuyor.
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