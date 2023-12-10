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Sivasspor kafilesi Konya’ya gitti

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi Konya'ya gitti.

Sivasspor kafilesi Konya’ya gitti

Trendyol 'in 15. hafta maçında pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , bugün sabah kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Konya'ya gitti.

Konyaspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde Sivasspor 15 puanla 13. sırada yer alırken, Konyaspor ise 14 puanla 15. sırada bulunuyor.

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