SON DAKİKA: 2023 CEV Avrupa Şampiyonası | Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

Son dakika haberi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, Azerbaycan'ı 25-13, 25-13, 25-13'lük setlerle 3-0 yendi.



Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.



Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan "Filenin Sultanları", 21 Ağustos'ta TSİ 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.



Çekya - Türkiye maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.



Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.



Şampiyonada gruplar şu şekilde oluştu:



A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya