Avrupa Konferans Ligi finalinde Fiorentina’nın rakibi Olympiacos

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’yı konuk etti.

Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer düdük çaldı. Felix Zwayer’in yardımcılıklarını ise Stefan Lupp ile Marco Achmüller üstlendi.

Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi ev sahibi ekip Olympiacos, 2-0 kazandı.

İlk maçı da 4-2 kazanan Olympiacos, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde finale çıktı ve Fiorentina’nın rakibi oldu. Yunan ekibine finali getiren golleri 10 ve 78’inci dakikalarda Ayoub El Kaabi kaydetti.

Olympiacos ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı 29 Mayıs Çarşamba günü Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.